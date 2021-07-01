JULIK показав шанувальникам backstage зі зйомки комедії-квесту "Де гроші".

Український шоумен, актор та саунд-продюсер, за сумісництво екс-учасник гурту DZIDZIO - JULIK показав шанувальникам backstage зі зйомки комедії-квесту "Де гроші".

"Радий, що наша дружба та співпраця із DZIDZIO триває вже багато років. Коли мені Міша сказав, що у новому фільмі бачить мене, то я залюбки погодився. Він і його команда роблять фантастичні речі, все продумане до деталей. Цікавий сценарій, круті актори та атмосфера, яка панує - це неможливо передати словами. А ще це хороший привід побачитись із друзями та колегами по цеху", - зазначає Юлік.

У фільмі артист зіграє епізодичну роль піаніста в одному із столичних ресторанів.

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"Ще коли я був у гурті, для мене зйомки і акторство з кожним разом набували нового значення. Я вдосконалювався, розвивався і продовжую це робити, адже кіноіндустрія мене мотивує та надихає. Раніше, я й подумати не міг, що все це відбуватиметься зі мною, і чесно, я - щасливий. Та найбільше, так приємно отримувати фідбек від глядачів, які й по сьогоднішній день пишуть і дякують за фільми, де я брав участь", - доповнює шоумен.

Як запевняє DzidzioFilm, комедія-квест "Де гроші" в кінотеатрах з’явиться вже цього року.

Кто такой Юлик:

Юлик - украинский певец, телеведущий музыкального хит-парада "One Muz", радиоведущий проекта "JLK party" на Армия FM, саундпродюсер и композитор. Он является экс-участником коллектива DZIDZIO.

Артист занимается DJ-ингом, создает авторские треки, а также сотрудничает с украинскими артистами.

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Автор: Діана Могилєвич