Сьогодні Карі Делевінь виповнилося 29 років.

Британській актрисі і моделі Карі Делевінь 12 серпня виповнилося 29 років. На честь свята згадуємо найкращі її ролі в кіно.

Акторська кар'єра Кари почалася в 2012 році. Тоді вона почала грати епізодичні ролі, а перша більш серйозна роль їй дісталася в 2013 році в короткометражному фільмі "Повернення".

2 грудня 2014 року пройшла кастинг для фільму "Загін самогубців" на роль головного антагоніста - Чарівниці. У фільмі розповідається про уряд, який вирішує дати команді суперлиходіїв шанс на спокуту. Підступ у тому, що їх відправляють на місію, де вони, найімовірніше, загинуть.

У 2015 році Делевінь зіграла одну з головних ролей в екранізації роману Джона Гріна "Паперові міста" як Марго Рот Шпігельман. Випускник школи Кью Джейкобсен з дитячих років таємно закоханий у свою прекрасну і зухвалу сусідку Марго Рот Шпігельманн. Тому, коли одного разу вночі вона запрошує його взяти участь у "каральній операції" проти її кривдників, він погоджується. Але, прийшовши в школу після їх нічної пригоди, Кью дізнається, що Марго зникла, залишивши для нього лише таємничі послання, які він повинен розгадати, щоб знайти дівчину.

Також цього року 12 травня Люк Бессон на своїй сторінці в Facebook написав, що запросив Кару Делевінь на головну роль у фільмі "Валеріан і місто тисячі планет", прем'єра якого відбулася 21 липня 2017 року. За сюжетом Валеріан і Лорелін - космічні спецагенти, які за службовим обов'язком вплуталися в підозрілу справу і стали мимовільними учасниками чи то міжгалактичної змови, чи то афери химерних поселенців планети Альфа, які прибули туди з різних світів з усіх куточків галактик.

Крім фільмів, Кара також знялася в кліпі Die Antwoord - Ugly Boy.

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Автор: Діана Могилєвич