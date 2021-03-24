Цю радісну новину повідомив виконавчий продюсер серіалу Райан Мерфі.

Нещодавно Райан Мерфі розсекретив назву 10-го сезону серіалу "Американська історія жахів". А тепер він ще й розповів, що до акторського складу приєдналася 19-річна модель Кайя Гербер.

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"Дуже радий повідомити, що Кайя Гербер приєдналася до сім'ї "Американської історії жахів"", - написав він в Instagram.

Також в новому сезоні з'явився Маколей Калкін і Леслі Гроссман.

Про приєднання Калкіна Мерфі сказав: "Я дуже радий, що він буде в моєму світі. Я б багато з ним зробив, якщо він захоче попрацювати. Він дуже цікавий, і у нього є душа. У ньому є і світло, і темрява, що мене особливо приваблює".

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Автор: Діана Могилєвич