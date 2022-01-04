Поки дата прем'єри "Диявола в білому місті" невідома.

Голлівудський актор Кіану Рівз зніметься в новому серіалі "Диявол у білому місті".

Режисером серіалу став Мартін Скорсезе, який отримав премію "Оскар" за найкращу режисуру, а продюсером - оскароносний актор Леонардо Ді Капріо.

За сюжетом, маніяк Генрі Говард Холмс звів готель, в якому мучив і вбивав жінок. Поліція вважає, що його жертвами стали 200 дівчат, але довести це неможливо. Останки жертв, які були знайдені в готелі, неможливо ідентифікувати. В результаті маніяка повісять.

Варто відзначити, що головну роль зіграє сам Леонардо Ді Капріо. Хто з акторів ще до нього приєднається - поки невідомо.

Нагадаємо, раніше ЗМІ розсекретили гонорар Кіану Рівза за зйомки в новій "Матриці".

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