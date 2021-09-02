2 вересня актор святкує день народження.

Сьогодні, 2 вересня, канадському актору Кіану Рівзу виповнилося 57 років. Вже багато років він є одним з популярних акторів, а в 2005 році навіть отримав зірку на Голлівудській "Алеї Слави". Крім того, він є найбільш високооплачуваним актором в історії кінематографа по співвідношенню суми разового гонорару до сукупної суми заробітку ($30 до $156 млн).

На честь свята УНІАН пропонує згадати найкращі його ролі

На гребені хвилі

Агент ФБР повинен проникнути в банду злодіїв, які до того ж займаються екстремальними видами спорту. І щоб Джонні потрапити до них в команду, йому доведеться довести, що він такий же, як і вони.

Матриця

Світ матриці - це ілюзія, існуюча тільки в нескінченному сні приреченого людства. Холодний світ майбутнього, в якому люди - всього лише батарейки в комп'ютерних системах.

Джон Вік

Життя професійного кілера йде під укіс, коли раптово помирає його дружина. Його друг Маркус намагається витягнути його з глибокої депресії і пропонує змінити небезпечну роботу на щось більш людське. Джон з легкістю погоджується. Але коли невідомі викрадають його машину і вбивають собаку, він наважується повернутися до своєї роботи і покарати винних. Так він вбиває сина одного великого мафіозі. Тепер за ним ганяється весь злочинний світ, а щоб знищити його, потрібен інший кілер (краще від Джона). І це той самий друг Маркус.

Швидкість

Антитерористичний підрозділ поліції Лос-Анджелеса зриває плани терориста і рятує заручників. Після невдалої спроби божевільний сапер вирішує помститися і встановлює в рейсовому автобусі № 2525 радіокеровану бомбу, яка вибухне, якщо швидкість автобуса впаде нижче 50 миль на годину.

Адвокат диявола

Молодий, але вже відомий своїми перемогами адвокат Кевін Ломакс домагається у флоридському суді виправдання вчителя Гетіса, обвинуваченого в домаганнях до школярок, хоча розуміє, що Гетіс винен. Після цього він отримує пропозицію від юридичної корпорації Джона Мілтона, що спеціалізується на захисті інтересів мільйонерів. Кевін разом з дружиною Мері-Енн переїжджає в Нью-Йорк, отримує величезну зарплату і розкішну квартиру. Але все не так просто.

Білл і Тед

Музиканти-роздовбаї Білл і Тед все життя вірили в пророцтво, що їх рок-н-рол врятує Всесвіт від загибелі. І ось, глобальна катастрофа вже на носі, і на порятунок світу у хлопців залишається трохи більше години. І тоді вони вирішують відправитися в майбутнє разом зі своїми дітьми, щоб стирити пісню... у самих себе.

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Автор: Діана Могилєвич