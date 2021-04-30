У новому кліпі MARUV постала в образі сексуальної медсестри, яка возить Кіркорова в інвалідному візку.

Епатажна українська співачка MARUV і російський співак Філіп Кіркоров випустили новий кліп на пісню Komilfo.

Прем'єра кліпу відбулася на платформі Youtube сьогодні, 30 квітня, до дня народження Кіркорова, якому виповнилося 54 роки.

Режисером кліпу виступила Яна Чаплигіна, вона ж була стилістом і розробила образи героїв.

"Психологічний fashion трилер про жіночу помсту. Хто міг уявити, що підступна і сексуальна медсестра MARUV може насильно утримувати в психіатричній лікарні не просто чоловіка своєї мрії, а самого Філіпа Кіркорова?", - йдеться в описі до відео.

У новому кліпі MARUV постала в образі сексуальної медсестри. Вона у відвертому вбранні й з кислотно-зеленим волоссям возить Кіркорова в інвалідному візку, годує таблетками та насильно утримує в психіатричній лікарні.

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В кінці кліпу з'являється "двійник" Кіркорова, який іде разом із медсестрою, а сам співак залишається в лікарні.

"Коли на день народження дарують вже не цукерки, а пігулки...", - прокоментував Кіркоров вихід нового кліпу на своїй сторінці в Instagram.

За сім годин відео на Youtube подивилися понад 92 тисяч разів.

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Автор: Олександр Топчій