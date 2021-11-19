"Найкращі вихідні" - це найгучніша комедія цієї зими.

З чого починаються шалені пригоди? Звісно ж з того, що абсолютно все йде не за планом - точнісінько, як у героїв нової комедії "Найкращі вихідні". Чотири історії, купа комедійних ситуацій, зворушливих моментів, масштабних сцен та зірок - усе це в першому офіційному трейлері.

Тут аж ніяк не обійдеться без романтики. Мрійливий німець Ганс (Еліас Райхерт) вирушає до Києва на Atlas Weekend, аби, як той принц на білому коні, підкорити свою кохану Ольгу (Дар’я Петрожицька), з якою він до того спілкувався тільки в Інстаграмі. Але єдине, що зараз хвилює Ольгу - хедлайнер Пітер Похер (Йорг Бертхольд), справжнісінький "rock star". Та за одну ніч стається майже неможливе - популярний співак губиться в столиці (не без участі Ганса). І хто ж допоможе їм у пошуках? Головний хейтер фестивалю - Олексій Дурнєв.

А як проведуть свої #найкращівихідні хлопці (Олександр Рудинський, Максим Девізоров, Максим Кириченко, Валерій Морозов) з Кривого Рогу? Завзяті шибайголови встигнуть трохи засмажитися (ще один спойлер - не на сонці), охолонути в басейні та навіть кілька разів загубити "нареченого". Саме заради нього банда зібралася в столиці, аби провести найгучнішу парубоцьку вечірку. Які несподівані зізнання перекреслять усі плани гультіпак?

Читайте такожЕкс-учасник видав всю правду про шоу "Холостячка"Будьмо відвертими, далеко не всі вміють відриватися на повну. До цього часу такою ж була й Міра (Наталія Бабенко) - кар’єристка з синдромом відмінниці, чия опіка над братом Лесиком (Тарас Денисюк) часто зводиться до заборон на кшталт "не дивись те, не їж це". Та ці вихідні точно вийдуть з-під її контролю: Лесик відриватиметься на фестивалі разом із запальною alyona alyona та її друзями, а Мірі доведеться оббігати на підборах пів Києва та усю територію Atlas Weekend, розшукуючи братика.

А ще ви познайомитеся з рішучою 15-річною Алісою (Аліна Чебан), яка вирушає в першу самостійну подорож, аби знайти того, чиєю творчістю надихалася все своє життя. Чи вдасться дівчині порозумітися зі своїм ідеалом - батьком-рокером (Георгій Хостікоєв) та чи налагодяться її стосунки з мамою (Ірма Вітовська), яка обожнює творчість VERKA SERDUCHKA & band? Спойлер: яскрава зірка колоритної співачки, її мами та веселого бенду теж засвітиться в трейлері.

Усе це - лише початок "Найкращих вихідних". Дивіться перший офіційний трейлер під саундтрек від The HARDKISS, Onuka, alyona alyona та Артема Пивоварова незабаром в усіх кінотеатрах країни та плануйте похід у кіно вже з 02.02.2022 року.

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Автор: Діана Могилєвич