Остання частина фільму франшизи вийшла майже 10 років тому.

Нова частина культової серії фільмів жахів "Крик" вийде на екрани в січні 2022 року. Фільм буде покликаний перезапустити франшизу.

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Про це у своєму Twitter розповів сценарист серії Кевін Вільямсон.

"Майже 25 років тому, коли я написав "Крик" і Уес Крейвен дав йому життя, я не міг уявити, який вплив він матиме на вас, фанатів. Я в захваті від того, що ви повернетеся в Вудсборо і знову як слід злякаєтеся», - зазначив він.

Сценарист також заявив, що щасливий знову попрацювати з акторами оригіналу Нів Кемпбелл, Кортні Кокс і Девідом Аркеттом.

Крик: серія фільмів

Перший "Крик" вийшов в 1996 році і здобув приголомшливий успіх, зібравши по всьому світу 100 млн доларів при бюджеті в 15 млн.

Фільм дав початок франшизі з чотирьох фільмів, останній з яких вийшов в 2011 році.

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Автор: Дмитро Захаров