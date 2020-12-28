Зйомки третього сезону "Кріпосної" триватимуть до весни й традиційно пройдуть у найкрасивіших історичних місцях України.

У 2021 році відбудеться прем'єра третього сезону нашумілого українського серіалу "Кріпосна". На глядачів чекає чимало сюрпризів.

У продовженні серіалу його шанувальники дізнаються, які ще випробування доля підготувала для Каті Вербицької, чи залишився живий Андрій Жадан, як складеться життя інших героїв. Про це повідомили у прес-службі каналу СТБ.Читайте також"Душа" від Pixar: рецензія на найочікуваніший мультфільм 2020 року

Які сюрпризи чекають на глядачів "Кріпосної"?

Коментуючи головне запитання фанатів "Кріпосної" - чи живий Жадан, шоуранер серіалу Тала Пристаєцька зазначає, що в третьому сезоні буде достатньо харизматичних чоловіків, в яких захочеться закохатися. І одного з них зіграє зірка українського кіно Сергій Стрельников.

Також в історії Каті Вербицької з'явиться зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Віктор Жданов.

У продовженні гучного серіалу роль Каті Вербицької виконає висхідна зірка кіно Соня Прісс.

Зйомки третього сезону "Кріпосної" триватимуть до весни й пройдуть у Маріїнському палаці, Видубицькому і Михайлівському монастирях, Софійському Соборі, садибі Качанівка, Міжнародному Центрі культури й мистецтв.

Що відомо про популярність серіалу "Кріпосна"

"Кріпосна" продовжує завойовувати міжнародний ринок. У липні 2019 року серіал з приголомшливим успіхом пройшов на польському телеканалі TVP1. Польські глядачі обговорювали проект нарівні з "Грою престолів".

Також серіал побачили в Литві, Казахстані, Росії та Білорусі. Права на показ продані в Японію, Чехію, Угорщину, Словаччину, Болгарію, Латвію, Естонію, Грузію, на території Латинської Америки й у балканські країни.

Влітку цього року серіал був проданий в Іспанію і став першою українською багатосерійною драмою, яку придбав іспанський телеканал.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко