Хемсворт пообіцяв, що фільм буде божевільним і смішним.

Австралійський актор Кріс Хемсворт повідомив у своєму Instagram, що зйомки 4 частини фільму "Тор 4: Любов і грім" закінчені. Прем'єра четвертої частини фільму повинна відбутися в травні 2022 року.

"Це кінець зйомок "Тора 4: Любов і грім", також це національний день без гри м'язами, так що я подумав, що це суперрозслаблене фото підійде. Фільм буде до біса божевільним і смішним, а також торкнеться декілька струн душі. Багато любові, багато грому! Спасибі всім акторам і команді, хто здійснив цю чергову неймовірну подорож Marvel. Пристебніть ремені і приготуйтеся, і до зустрічі в кінотеатрах!",- написав Хемсворт.

Варто відзначити, що до акторського складу також приєдналися Наталі Портман, Крістіан Бейл, Тесса Томпсон, Кріс Пратт, Джеймі Александер і Рассел Кроу.

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Автор: Діана Могилєвич