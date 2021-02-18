З'явився перший офіційний трейлер довгоочікуваного фільму "Круелла". Прем'єра призначена на 27 травня.
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Про це повідомляє popcornnews.
У головній ролі буде актриса Емма Стоун. Вона стане диснеївською лиходійкою з мультфільму "101 долматинець" Круеллою де Віль.
Картина відбувається в 1970 році. У той час Круела мріяла бути модельєром. Але все її дитинство пройшло в бідності через смерть батьків. Щоб хоч якось вижити, вона вступає в злочинну змову з Горацієм і Джаспером.
По чистій випадковості вона потрапить в компанію багатих і знаменитих людей. А один з рок-музикантів доручить їй створити для нього авторську прикрасу. І ось тоді почнеться все найцікавіше. Круелла піде на все заради того, щоб збулася її заповітна мрія.
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