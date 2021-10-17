Артист випустив кліп на пісню Santе.

Бельгійський співак Stromae (Поль Ван Авер - справжнє ім'я музиканта) випустив кліп на нову пісню Santе. Цікаво, що знімали його в Києві.

У кліпі розкривається тема рутинного життя людей і їх роботи, яку вони люблять, всупереч усьому. Дійсно, українці занадто багато часу приділяють роботі, часом забуваючи про рідних і близьких.

Відзначимо, Stromae відомий такими хітами як Alors On Danse, Papaoutai, Formidable. Саме трек Alors on danse дуже швидко став популярним і в інших європейських країнах. Сингл займає перші місця в топі продажів у Франції, Німеччині. На даний момент ця пісня є "візитною карткою" виконавця.

3 квітня 2010 року на Award NRJ Stromae отримав премію за свою творчість. Вісім років у нього була музична пауза. І ось в жовтні 2021 року виходить перший сингл "Santé" і кліп до нього.

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Автор: Діана Могилєвич