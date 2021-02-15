HBO опублікувала трейлер режисерської версії фільму Зака Снайдера "Ліга справедливості".
Читайте такожУ мережі показали перший кадр скандального серіалу про королеву Англії з темношкірою акторкою (фото)Трейлер опубліковано на YouTube.
Фільм вийде на HBO Max 18 березня. Режисерська версія триває 4 години.
"Ліга Справедливості" - американський супергеройський фільм 2017 року, заснований на коміксах DC Comics. Картина стала п'ятим фільмом розширеного всесвіту і провалилася в прокаті.
Після того як режисер Снайдер покинув проект через самогубство дочки, студія найняла Джосса Уідона для подальших зйомок. Експерти розкритикували фільм, а шанувальники зажадали випустити режисерську версію.
У травні 2020 року Снайдер оголосив, що оригінальна версія фільму буде випущена під назвою "Ліга справедливості Зака Снайдера".
Вам може бути цікаво
- HBO випустить ще один приквел "Гри престолів"
- Продовження серіалу "Секс у великому Місті": стало відомо, що буде з Самантою Джонс
- В екранізації The Last of Us зіграють зірки "Мандалорця" і "Гри престолів"
- HBO опублікував тизер фантастичного серіалу "Неймовірні" (відео)
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram