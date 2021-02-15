Фільм вийде на HBO Max 18 березня.

HBO опублікувала трейлер режисерської версії фільму Зака Снайдера "Ліга справедливості".

Читайте такожУ мережі показали перший кадр скандального серіалу про королеву Англії з темношкірою акторкою (фото)Трейлер опубліковано на YouTube.

Фільм вийде на HBO Max 18 березня. Режисерська версія триває 4 години.

"Ліга Справедливості" - американський супергеройський фільм 2017 року, заснований на коміксах DC Comics. Картина стала п'ятим фільмом розширеного всесвіту і провалилася в прокаті.

Після того як режисер Снайдер покинув проект через самогубство дочки, студія найняла Джосса Уідона для подальших зйомок. Експерти розкритикували фільм, а шанувальники зажадали випустити режисерську версію.

У травні 2020 року Снайдер оголосив, що оригінальна версія фільму буде випущена під назвою "Ліга справедливості Зака Снайдера".

Вам може бути цікаво

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Людмила Жерновська