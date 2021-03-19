Фільм є оновленою версією провального фільму «Ліга справедливості», що вийшов на великі екрани в 2017 році.

18 березня 2021 року на стрімінговому сервісі HBO Max вийшов супергеройський фільм «Ліга справедливості Зака Снайдера» (Zack Snyder's Justice League), також відомий як «версія Снайдера» (Snyder's Cut).

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Фільм є оновленою версією провального фільму «Ліга справедливості», що вийшов на великі екрани в 2017 році.

Чим версія Зака Снайдера відрізняється від оригіналу

Скільки в DC не намагалися кинути виклик своїм головним конкурентам з Marvel, весь час щось йшло не так. Так, якщо марвеловцям вдалося успішно створити цілий всесвіт довжиною в 20 з гаком фільмом, поступово і вельми логічно вплітаючи нових персонажів в сюжет, то спроба DC об'єднати в «Лізі справедливості» Диво-жінку, Супермена, Бетмена, Флеша, Аквамена і Кіборга для захисту Землі від лиходія Степового вовка з тріском провалилася.

Картина не припала до смаку ні глядачам, ні критикам. Глядачі порахували фільм нудним і залишилися незадоволені візуальною частиною, тоді як критики, хоч і похвалили гру головних акторів, одночасно відзначали слабкий сценарій, примітивний сюжет і абсолютно нерозкритий персонаж антогоніста.

І хоча в прокаті картина зібрала понад 650 мільйонів доларів, вона не змогла окупити бюджет і витрати на маркетинг, а втрати компанії Warner Bros. Pictures, що випустила фільм, оцінювалися в 60 мільйонів доларів.

На жаль, у того, що «Ліга справедливості» не вдалася, серед іншого є серйозне пояснення. Спочатку над фільмом працював режисер Зак Снайдер, проте вже коли робота підходила до кінця, він покинув проект через самогубство дочки, вирішивши приділити час сім'ї.

Втім, і до цього у Снайдера та студійних босів були серйозні розбіжності з приводу проекту. Зокрема, від режисера вимагали суттєво зменшити хронометраж фільму, що не могло не вплинути на якість розкриття персонажів, яких у таких фільмах-збірниках дуже багато, і всі важливі. У новій версії Снайдер відігрався і збільшив тривалість фільму в два рази - до 242 хвилин проти 120 хвилин початкової версії.

Як пізніше стало відомо, студія в свою чергу була незадоволена вже відзнятим матеріалом, а також успіхами попереднього фільму Снайдера «Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості», а тому від нього вимагали змінити вже відзнятий варіант.

Після відходу Снайдера його місце екстрено зайняв Джосс Уідон (творець серіалу «Баффі - винищувачка вампірів», а також режисер марвеловських «Месники» (2012) і «Месники: Ера Альтрона» (2015). Однак і йому не вдалося зробити з «Ліги справедливості» щось путнє.

Коли стали відомі закулісні проблеми знімального процесу, багато фанатів висловили інтерес до альтернативної версії фільму, відповідно до погляду Снайдера. У підсумку шанувальники разом з акторами і членами знімальної групи підписали кілька петицій з вимогами випуску нової версії. Керівництво Warner Bros. довго відмахувалося від ідеї, але в лютому 2020 року переглянули своє ставлення. В травні того ж року Снайдер оголосив, що оригінальна версія фільму буде завершена і випущена під назвою «Ліга справедливості Зака Снайдера» на платформі HBO Max. Це вимагало додаткових 70 мільйонів доларів для доопрацювання візуальних ефектів, саундтреку, монтажу та проведення додаткових зйомок.

Сюжет фільму «Ліга справедливості Зака Снайдера»

Основний синопсис «Ліги справедливості Зака Снайдера» приблизно такий же, як і в оригінальній версії: супергерої Бетмен (Бен Аффлек), Супермен (Генрі Кавілл), Чудо-жінка (Галь Гадот), Флеш (Езра Міллер), Аквамен (Джейсон Момоа) і Кіборг (Рей Фішер) об'єднуються, щоб протистояти руйнівним планам Степового вовка, Дарксайда і їхньої армії парадемонів.

При цьому в «версії Снайдера» приділяється увага Джокеру (Джаред Лето), якого не було в оригінальному фільмі. Також в новій версії з'являється лиходій Юксес / Дарксайд (Рей Портер). Притерпів деякі зміни Слейд Вілсон / Детстроук (Джо Манганьєлло), чий персонаж в оригінальній версії видався абсолютно невдалим.

Відгуки критиків про фільм «Ліга справедливості Зака Снайдера»

В цілому критики відзначають, що «Лізі справедливості Зака Снайдера» вдалося перевершити свого попередника. Враховуючи хронометраж, деякі назвали сюжет дещо затягнутим, при цьому зазначивши, що ті фанати, які чекали саме на версію Снайдера, залишаться задоволені. При цьому фільм виявився більш похмурим і епічним.

На користь версії Снайдера говорять і рейтинги на престижних кіноагрегаторах. Так, IMDb дало «Лізі справедливості Зака Снайдера» рейтинг 8,6 з 10 на основі 60 тисяч рецензій, проти 6,3 у оригіналу.

У свою чергу на Rotten Tomatoes «Лізі справедливості Зака Снайдера» присвоїли рейтинг 75% на основі 189 рецензій, тоді як глядачі дали йому всі 97%. Для порівняння, у оригінальної «Ліги справедливості» на «томатах» був рейтинг 40% на підставі рецензій і 71% від глядачів.

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Автор: Марина Григоренко