Картину зняли творці популярного серіалу "Чорне дзеркало" у псевдодокументальному форматі.

У новому псевдодокументальному і пародійному фільмі "Смерть 2020-му" (Death To 2020) під час однієї зі сцен персонаж актриси Лізи Кудроу (серіал "Друзі") говорить, що "немає такого місця, як Україна".

Читайте такожПародія на події 2020-го: що відомо про нове творіння авторів "Чорного дзеркала"Таку заяву вона робить в контексті пародійного обговорення імпічменту президенту США Дональду Трампу.

Прем'єра картини відбулася 27 Грудня.

"Смерть 2020-му": що відомо про фільм

Картина знята у форматі псевдодокументального фільму. Фактично це пародія на головні події 2020-го.

Ролі у фільмі виконали Семюель Л. Джексон, Х'ю Грант, Ліза Кудроу, Леслі Джонс, Кумейл Нанджіані, Крістін Міліоті, Діана Морган, Джо Кірі, Самсон Кайо, Трейсі Уллман.

Творцями картини виступили автори науково-фантастичного серіалу "Чорне дзеркало" Аннабель Джонс і Чарлі Брукер.

Сюжет. Головні герої виступають псевдоекспертами, які "професійно" коментують гучні події 2020-го року, що минає – пандемія, протести по всьому світу. При цьому бесіда з ними ведеться у форматі інтерв'ю ніби для документального фільму.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН