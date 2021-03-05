Кадр з кліпу на пісню "Рідний"
Опальна українська співачка Світлана Лобода, яка переїхала до Росії, презентувала новий кліп на пісню "Рідний". Читайте такожЗухвала Надя Дорофєєва випустила нову пісню (аудіо)
Головні ролі в новій відеороботі дісталися російським акторам Анні Чиповській і Юрію Борисову.
Кліп вийшов справжнім драматичним міні-фільмом, в ньому піднімається тема невірності в парах - любовного трикутника.
Цікаво, що в кліпі на пісню "Рідний" Лобода постала в незвично стриманому образі - білій сорочці й шкіряних штанях.
Кадр з кліпу на пісню "Рідний"
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