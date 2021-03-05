У п'ятницю, 5 березня, відбулася прем'єра кліпу.

Опальна українська співачка Світлана Лобода, яка переїхала до Росії, презентувала новий кліп на пісню "Рідний". Читайте такожЗухвала Надя Дорофєєва випустила нову пісню (аудіо)

Головні ролі в новій відеороботі дісталися російським акторам Анні Чиповській і Юрію Борисову.

Кліп вийшов справжнім драматичним міні-фільмом, в ньому піднімається тема невірності в парах - любовного трикутника.

Цікаво, що в кліпі на пісню "Рідний" Лобода постала в незвично стриманому образі - білій сорочці й шкіряних штанях.

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Автор: Ольга Робейко