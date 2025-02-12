В український прокат фільм вийде 17 квітня 2025 року.

Вийшов перший трейлер психологічного горора "Під замком" (Locked), що є англомовним ремейком аргентинського фільмі 4x4 2019 року.

В центрі сюжету фільму – молодий злодій, який в очікуванні легкої здобичі проникає в розкішний позашляховик. Але раптом двері авто замикаються і він опиняється у пастці смертельної гри. На зв'язку з ним – загадковий незнайомець, який бачить кожен його рух і пропонує вибір: вижити або заплатити за свої гріхи. У цій машині немає випадковостей, немає правил і немає виходу.

Головні ролі у фільмі виконали Білл Скашґорд ("Носферату", "Воно", "Дедпул 2", "Варвар") та Ентоні Гопкінс ("Мовчання ягнят", "Дракула", "Тор", "Батько").

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Режисером фільму виступив Девід Яровескі, який до цього зняв супергеройський фільм жахів "Брайтбьорн".

В український прокат фільм вийде 17 квітня 2025 року, повідомила пресслужба Kinomania Film Distribution.

Зауважимо, це вже не перший ремейк аргентинського фільму 4x4 (який сам отримав середні відгуки критиків) – у 2022 році також вийшов знятий на його основі індійський трилер "Стережіться злодіїв".

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