Вийшов перший трейлер психологічного горора "Під замком" (Locked), що є англомовним ремейком аргентинського фільмі 4x4 2019 року.
В центрі сюжету фільму – молодий злодій, який в очікуванні легкої здобичі проникає в розкішний позашляховик. Але раптом двері авто замикаються і він опиняється у пастці смертельної гри. На зв'язку з ним – загадковий незнайомець, який бачить кожен його рух і пропонує вибір: вижити або заплатити за свої гріхи. У цій машині немає випадковостей, немає правил і немає виходу.
Головні ролі у фільмі виконали Білл Скашґорд ("Носферату", "Воно", "Дедпул 2", "Варвар") та Ентоні Гопкінс ("Мовчання ягнят", "Дракула", "Тор", "Батько").
Режисером фільму виступив Девід Яровескі, який до цього зняв супергеройський фільм жахів "Брайтбьорн".
В український прокат фільм вийде 17 квітня 2025 року, повідомила пресслужба Kinomania Film Distribution.
Зауважимо, це вже не перший ремейк аргентинського фільму 4x4 (який сам отримав середні відгуки критиків) – у 2022 році також вийшов знятий на його основі індійський трилер "Стережіться злодіїв".