В український прокат фільм "М3ГАН" має вийти 12 січня 2023 року.

Вийшов трейлер науково-фантастичного фільму жахів "М3ГАН" (M3GAN), спродюсованого студією Blumhouse та Джеймсом Ваном (творець франшиз "Пила", "Астрал" та "Закляття").

Як повідомляє прес-служба B&H film distribution, в український прокат фільм має вийти 12 січня 2023 року.

В центрі сюжету фільму опиняється лялька нового покоління М3ГАН, створена за допомогою штучного інтелекту високотехнологічною іграшковою компанією. Унікальна іграшка відразу стає невід’ємною частиною життя осиротівшої дівчинки. Розроблена, щоб захищати свою власницю, М3ГАН швидко еволюціонує від безневинної ляльки до неконтрольованої вбивчої машини.

Головні ролі у фільмі виконали Еллісон Вільямс ("Пастка", "Патрік Мелроуз"), Вайолет Макґроу ("Привиди будинку на пагорбі", "Друзі назавжди") та Амі Дональд ("Ласун").

Режисером фільму виступив Джерард Джонстоун, який до цього працював на серіальних теренах. Сценарій до фільму написав Акела Купер, який раніше писав сюжети до багатьох популярних серіалів, серед яких "Люк Кейдж", "Американська історія жахів" та "Грімм", а також фільмів "Втілення зла" та "Прокляття монахині 2".

Чим відома студія Blumhouse Productions

Продюсерська компанія Blumhouse Productions наразі є беззаперечним світовим лідером у ніші фільмів жахів. Заснована у 2002 році Джейсоном Блумом на базі Blum Israel Productions, компанія за ці 20 років випустила цілу низку успішних горрор-франшиз ("Пила", "Паранормальне явище", "Астрал", "Хелловін") та чимало окремих фільмів ("Спліт", "Пастка", "Ми", "Химери", "Чорний телефон" та інші).

У різні часи зі студією співпрацювали такі майстри жанру, як Джордан Піл, Джеймс Ван, Дам'єн Шазель, М. Найт Ш'ямалан, Майк Фленаган та інші.

Окрім "М3ГАН" на 2023 рік у Blumhouse запланований випуск фільмів "Астрал 5" та "Екзорцист".

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