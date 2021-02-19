Актор розповів, що проби пройшли добре, і він очікував, що отримає роль.

У новому епізоді підкасту з Робом Лоу, гостем якого став Меттью Макконахі, актор розповів, як упустив головну роль у фільмі "Титанік", яка в підсумку дісталася Леонардо Ді Капріо.

Читайте такожПрем'єра "Круеллі": Емма Стоун стане диснеївською лиходійкоюАктор зазначив, що все сталося незрозуміло. "Я читав сценарій з Кейт Уінслет, і було не дуже схоже, що це прослуховування - вони знімали, і виглядало так, ніби це кінопроби. Потім ми пішли, і хтось із керівництва пішов за нами і сказав: „все просто чудово“. І ніби як обійняв мене. І я думав, що роль моя", - поділився Макконахі.

Але незабаром Меттью з подивом дізнався, що роль, на яку він пробувався, віддали Ді Капріо. "Я подумав:" Де мій агент? У нього проблеми". Тому що пропозиція мені так і не надійшла", - розповів актор.

Режисер "Титаніка" Джеймс Кемерон пару років тому розповідав, як вирішив взяти на головну роль Леонардо:" спочатку Меттью читав цю роль. А потім ми зустрілися з Лео. Він прийшов на інтерв'ю, і я помітив, що всі наші співробітниці пожвавилися і приєдналися до нас. Наша бухгалтер, наша охоронниця були там. Зазвичай такі зустрічі проходять один на один в офісі. Тоді я і подумав: А чи не взяти мені цього хлопця?», передавати popcornnews.

Роль головної героїні Роуз, яка дісталася Вінслет, режисер спочатку планував дати Гвінет Пелтроу. Раніше, коментуючи своє рішення взяти інших акторів на роль пари, Джеймс сказав, що Гвінет і Макконахі самі упустили свій шанс: «вони не виходили на зв'язок, а потім заявили, що їхні персонажі недостатньо цікаві. Вони упустили свій шанс, а другого я не даю».

Інші новини кіно

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН