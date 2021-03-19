Рівно рік знадобився артистам на створення цього дуету.

Довгоочікуваний союз Барських і Zivert, який задовго до своєї появи на цифрових майданчиках отримав статус бестселера, вже доступний на офіційному YouTube-каналі Макса.

Читайте такожФанати визначили фаворитів Євробачення 2021: кому віддали перше місцеРівно рік знадобився артистам на створення цього дуету. Понад шість місяців пішло на пісню, решту часу зайняла робота над кліпом.

19 березня Макс і Zivert випускають історію про самотність в стилі кіберпанк, тим самим передбачаючи повернення світової тенденції у всіляких її напрямках: від моди, кіно, арту до музики.

Сучасний світ стрімко втрачає тактильність, люди добровільно оцифровують свої почуття і емоції, обмінюючи їх на лайки і рейтинг в соціальних мережах. Сотні тисяч фотографій сьогодні замінюють дотик і тепло поцілунку. Кліп володіє глибоким соціальним підтекстом, в якому людину тотально поглинули технології, а віртуальне життя замінило реальність.

Алану Бадоєву, Максу Барських і Zivert вдалося створити історію, в якій немає хеппі-енду. Вона про дві душі, тілами яких керує "Силіконова долина", штучний інтелект. Все, що залишається цим закоханим — зустрічі у віртуальних снах оцифрованого світу.

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Автор: Ольга Броскова