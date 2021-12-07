Режисер підписав багаторічний контракт з торговою маркою.

Американський кінорежисер Дестін Деніел Креттон ("Короткий термін 12", "Скляний замок", "Просто милосердя", "Шан-Чі" і "Легенда про десять кілець") випустить "Шан-Чі 2" разом з Marvel.

Так, він підписав багаторічний контракт з Marvel Studios і Hulu's Onyx Collective.

"Робота над "Шан-Чі" з Кевіном і командою Marvel Studios була одним з найяскравіших моментів у моєму житті, і я був дуже схвильований баченням Тари для Onyx Collective. З нетерпінням чекаю на можливість досліджувати нові історії і будувати нові світи разом", - говорить Креттон.

Читайте такожРідлі Скотт послав "на три літери" російського кінокритикаПрезидент Marvel Studios Кевін Файгі похвалив Дестіна і зазначив, що робота над їх попередніми картинами була унікальною і запам'ятовується, тому він з нетерпінням чекає на продовження їх співпраці.

Нагадаємо, раніше Дестін Креттон заразився коронавірусом, тому зйомки "Шан-Чі" були припинені.

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Автор: Діана Могилєвич