Студія Warner Bros. оголосила, що в 2021 році буде випускати свої фільми одночасно в кінотеатрах і на сервісі HBO Max.
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Так, у 2021 році студія планує випустити 17 фільмів, серед яких нова «Матриця», «Дюна», сиквел «Загону самогубців».
Картини будуть доступні передплатникам HBO Max 31 день, після чого їх тимчасово приберуть з каталогу, але при цьому їх все ще можна буде подивитися в кіно.
Глава WarnerMedia Енн Сарнофф назвала цю модель «унікальним річним планом», але зазначила, що це тимчасове рішення у відповідь на триваючу глобальну кризу.
«Ніхто не хоче повернути фільми на великий екран більше, ніж ми. Ми знаємо, що новий контент – це життєва сила кінотеатрів, але ми повинні зрівняти все це з реальністю: більшість кінотеатрів в США, швидше за все, будуть працювати на зниженій потужності протягом всього 2021 року», – пояснила вона.
Повний список фільмів
- «Мортал Комбат» – 15 січня;
- «Дрібниці» – 29 січня;
- «Том і Джеррі» – 5 березня;
- «Множинні святі Ньюарка» – 12 березня;
- «Спогад» – 16 квітня;
- «Годзілла проти Конга» – 21 травня;
- «Закляття 3: з волі диявола» – 4 червня;
- «На висоті мрії» – 18 червня;
- «Космічний джем: нове покоління» – 16 липня;
- сиквел «Загону самогубців» – 6 серпня;
- «Дюна» – 1 жовтня;
- «Елвіс» – 5 листопада;
- «Король Річард» – 19 листопада;
- «Матриця 4» – 22 грудня;
- «Юда і чорний Месія» – дата не визначена;
- «Зле» – дата не визначена;
- «Ті, хто бажає мені смерті» – дата не визначена.
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