Глава WarnerMedia зазначила, що це тимчасове рішення.

Студія Warner Bros. оголосила, що в 2021 році буде випускати свої фільми одночасно в кінотеатрах і на сервісі HBO Max.

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Так, у 2021 році студія планує випустити 17 фільмів, серед яких нова «Матриця», «Дюна», сиквел «Загону самогубців».

Картини будуть доступні передплатникам HBO Max 31 день, після чого їх тимчасово приберуть з каталогу, але при цьому їх все ще можна буде подивитися в кіно.

Глава WarnerMedia Енн Сарнофф назвала цю модель «унікальним річним планом», але зазначила, що це тимчасове рішення у відповідь на триваючу глобальну кризу.

«Ніхто не хоче повернути фільми на великий екран більше, ніж ми. Ми знаємо, що новий контент – це життєва сила кінотеатрів, але ми повинні зрівняти все це з реальністю: більшість кінотеатрів в США, швидше за все, будуть працювати на зниженій потужності протягом всього 2021 року», – пояснила вона.

Повний список фільмів

«Мортал Комбат» – 15 січня;

«Дрібниці» – 29 січня;

«Том і Джеррі» – 5 березня;

«Множинні святі Ньюарка» – 12 березня;

«Спогад» – 16 квітня;

«Годзілла проти Конга» – 21 травня;

«Закляття 3: з волі диявола» – 4 червня;

«На висоті мрії» – 18 червня;

«Космічний джем: нове покоління» – 16 липня;

сиквел «Загону самогубців» – 6 серпня;

«Дюна» – 1 жовтня;

«Елвіс» – 5 листопада;

«Король Річард» – 19 листопада;

«Матриця 4» – 22 грудня;

«Юда і чорний Месія» – дата не визначена;

«Зле» – дата не визначена;

«Ті, хто бажає мені смерті» – дата не визначена.

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Автор: УНІАН