Зйомка фільму про Флеша стартувала в Лондоні в понеділок.

Американський актор Майкл Кітон ("Бетмен"," Бітлджус"," Бердмен") зіграє Бетмена в кінокоміксі "Флеш".

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Як повідомляє The Wrap, цю інформацію вже підтвердило агентство Кітона ICM Partners.

Зазначається, що зйомка фільму про флеш стартувала в Лондоні в понеділок, про що в Instagram повідомив його режисер Андрес Мускетті.

Про плани повернути Кітона до ролі Бетмена в новому кіновсесвіті DC повідомлялося ще влітку минулого року. Однак у березневому інтерв'ю Deadline актор натякнув, що можливо не зможе зніматися в проекті через пандемію COVID-19.

Раніше повідомлялося, що сюжет "Флеша" познайомить широку аудиторію з концепцією "мультивсесвіту", яка грає величезну роль в коміксах DC. "Мультивсесвіт" допускає існування безлічі паралельних реальностей, де існують різні втілення одних і тих же героїв.

Це дозволить Флешу зустрітися з втіленням Бетмена з фільмів Тіма Бертона, де Кітон зіграв головну роль, а глядачі зможуть побачити, що стало з Бетменом Кітона за 30 років. Теоретично, в мультивсесвіті можуть існувати й всі інші кіновтілення персонажа.

Сольник про Флеша знімає режисер обох частин "Воно" Андрес Мускетті, головну роль виконає Езра Міллер, який дебютував як Флеш в "Лізі справедливості".

Майкл Кітон грав Бетмена у фільмах Тіма Бертона "Бетмен" 1989 року і «Бетмен повертається» 1992 року. Надалі студія вирішила відсторонити Бертона від продовжень, а Кітон відмовився зніматися в нових фільмах.

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Автор: Дмитро Захаров