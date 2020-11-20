Зірки зняли вражаючий кліп.

Відомі співачки Майлі Сайрус і Дуа Ліпа випустили кліп на пісню Prisoner.

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Дівчата присвятили цю відеороботу своїм екс-коханим. У ролику з'являється напис: "В пам'ять про кохання всіх моїх колишніх. Їжте лайно". А закінчується він уривком з кліпу Female Trouble. Його героїня говорить про те, що тепер вона вільна жінка і може жити так, як хоче.

Кліп з'явився на YouTube всього кілька годин тому, але вже набрав понад 1,5 мільйона переглядів.

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Автор: Діана Могилєвич