Кліп вже вийшов / скріншот YouTube
Відомі співачки Майлі Сайрус і Дуа Ліпа випустили кліп на пісню Prisoner.
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Дівчата присвятили цю відеороботу своїм екс-коханим. У ролику з'являється напис: "В пам'ять про кохання всіх моїх колишніх. Їжте лайно". А закінчується він уривком з кліпу Female Trouble. Його героїня говорить про те, що тепер вона вільна жінка і може жити так, як хоче.
Кліп з'явився на YouTube всього кілька годин тому, але вже набрав понад 1,5 мільйона переглядів.
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