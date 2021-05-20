Melovin та JULIK показали спільну колаборацію.

Український співак MELOVIN задумався над експериментами. Саме тому вирішив надати своїй пісні нового звучання - створити ремікс на трек "І кров кипить".

Колаборацію по реміксу артист зробив з Julik - українським саунд-продюсером, композитором, екс-учасником гурту Dzidzio.

"Мені приємно співпрацювати з крутими та дуже творчими людьми. Спостерігаю за творчістю MELOVIN ще від часів Євробачення і приємно дивуюсь його здобуткам та перемогам! І ось нарешті наша співпраця з Мелом, ремікс на одну з ліричних пісень "І кров кипить". Думаю, що ремікс ще більше припаде до душі кожному українцеві", - розповів Julik.

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Сам MELOVIN про трек говорить так: "Кожна людина має здатність як швидко засяяти у стосунках, так і швидко згаснути. Кожна людина має здатність в один момент загубити все. Пісня, котру я написав за дві ночі. Перекреслив всі свої плани і сказав собі, це повинен почути кожен, хто розділить зі мною эмоції цієї пісні".

До слова, фани вмить підхопили оновлену версію пісні та позитивно відгукуються про творчу колаборацію артистів.

"Дуже подобається", "Хочеться танцювати", "Зовсім інший настрій", "Крутий ремікс", "Незвично", - пишуть шанувальники в коментарях.

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Автор: Діана Могилєвич