Михайло Поплавський презентував ребрендинг кліпу "Юний орел" в 3D VR.

Поки багато зірок шоу-бізнесу взяли творчу паузу і відклали прем'єри до кращих часів через карантин, невгамовний Михайло Поплавський не сидів без діла. Він зняв суперсучасний кліп на легендарну пісню "Юний орел", з якою в 1997 році увірвався в шоу-бізнес.

Презентація відбулася в Київському університеті культури. Першими з новою версією кліпу познайомилися студенти, колеги, випускники вузу та зіркові друзі: телеведучий Григорій Решетник, народні артисти України Павло Зібров та Наталія Бучинська. І були вельми здивовані - Михайло Поплавський постав в несподіваному образі, а картинка створювалася з використанням суперсучасних технологій: 3D віртуальної реальності, LED cube та інших.

"Юний орел" - для мене особлива пісня. З нею я вперше вийшов на сцену для розкрутки і популяризації інституту культури. З цієї пісні стартував проект "Співаючий ректор" як технологія. Тоді це було для мене викликом. А сьогодні я пишаюся, що колись маловідомий інститут став топовим університетом в Україні. І я продовжую експериментувати разом із зірковими випускниками", - сказав Михайло Поплавський.

Режисером нового, вже четвертого кліпу, стала відома випускниця КНУКіМ Катя Царик. Для неї пісня "Юний орел" особлива. Коли майбутній кліпмейкер вчилася на першому курсі, ця мелодія звучала в стінах університету замість дзвінка. Катя зізнається, що вже тоді мріяла зняти кліп для співаючого ректора. І ось вони разом з Міхал Михаличем зробили ребрендинг його головного хіта, використовуючи трендові світові технології.

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Автор: УНІАН