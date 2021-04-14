Кадр з кліпу / скріншот YouTube
Вокаліст The Rolling Stones Мік Джаггер разом з фронтменом групи Foo Fighters Дейвом Гролом випустили пісню Easy Sleazy.
Цей трек вони присвятили пандемії коронавірусу, яка заполонила весь світ. Пісня була написана в період локдауну. У тексті йдеться про скасування гастролей, футбол без глядачів і в цілому артисти висловили в треку втому від телебачення.
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