Пісня називається Easy Sleazy.

Вокаліст The Rolling Stones Мік Джаггер разом з фронтменом групи Foo Fighters Дейвом Гролом випустили пісню Easy Sleazy.

Цей трек вони присвятили пандемії коронавірусу, яка заполонила весь світ. Пісня була написана в період локдауну. У тексті йдеться про скасування гастролей, футбол без глядачів і в цілому артисти висловили в треку втому від телебачення.

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Автор: Діана Могилєвич