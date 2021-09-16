Сьогодні Міккі Рурк відзначає свій день народження.

16 вересня американський актор Міккі Рурк відзначає своє 69-річчя. На честь свята УНІАН пропонує згадати найкращі його ролі в кіно.

Акторська кар'єра Міккі Рурка почалася ще в 1979 році, але перша велика роль дісталася лише в 1983 році, коли вже знаменитий кінорежисер Френсіс Форд Коппола запропонував акторові роль мотоцикліста у фільмі "Бійцівська рибка". Історія розповідає про двох братів, яких кинула мати, і вони живуть з батьком-алкоголіком. Старший брат Мотоцикліст вирішує виїхати з маленького провінційного містечка в пошуках кращого життя. Але повернеться він потім туди зовсім іншим.

Справжнє світове визнання прийшло до актора з виходом фільму "Дев'ять з половиною тижнів", завдяки якому Рурк придбав титул секс-символу і міцно зайняв місце в плеяді світових кінозірок. Сам актор вважає, що це була його найкраща роль. У фільмі герой Рурка втягує дівчину в любовні ігри, які змушують її відмовитися від своїх принципів.

Після світового визнання Рурк зіграв одну зі своїх найзнаменитіших ролей - приватного детектива Гаррі Ейнджела в детективному трилері Алана Паркера "Серце Ангела". За сюжетом до нього звертається Луїс Сайфер з проханням розшукати талановитого музиканта Джонні Фейворіта, який потрапив в психіатричну лікарню, а потім його сліди і зовсім зникли. Гаррі починає розслідувати справу, в якій дуже багато загадок.

Вершиною акторської майстерності Рурка була визнана роль рестлера Ренді "Барана" Робінсона в драмі режисера Д. Аронофскі "Рестлер". За цю роботу актор удостоївся безлічі престижних кінонагород. За сюжетом, боєць, отримавши інфаркт під час одного з матчів, почув від лікарів неприємну звістку: якщо він продовжить виступи, то може померти. Але він таки вирішується ще на один бій, знаючи, що йде на вірну смерть.

Також інтерес у глядачів викликав фільм "Ешбі", в якому Рурк зіграв головну роль відставного співробітника ЦРУ, якому залишилося жити всього кілька місяців.

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Автор: Діана Могилєвич