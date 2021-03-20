Прем'єра картини запланована на 30 квітня.

У мережі з'явився трейлер драми «Чотири хороших днів» стрімінгового сервісу Netflix, головні ролі в якій виконали актриси Гленн Клоуз та Міла Куніс. Вони грають матір з донькою.

Читайте також"Ліга справедливості Зака Снайдера": як фільм оцінили критики та глядачіРолик опублікований на YouTube-каналі Movie Coverage.

Міла зіграла 31-річну Моллі, наркоманку з великим стажем. Вона перевтілилася до невпізнання. Виглядає виснаженою та втомленою.

Гру обох актрис високо відзначили критики - вперше картина була показана на фестивалі незалежного кіно «Санденс».

Фільм «Чотири хороших днів»: трейлер

Фільм «Чотири хороших днів»: що відомо про картину

Драма «Чотири хороших днів» заснована на реальних подіях.

Прем'єра фільму запланована на Netflix 30 квітня 2021 року.

За сюжетом Моллі відчайдушно намагається вхопитися за останній шанс на порятунок та звертається до матері.

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Автор: Катерина Шварц