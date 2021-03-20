Міла Куніс / скріншот
У мережі з'явився трейлер драми «Чотири хороших днів» стрімінгового сервісу Netflix, головні ролі в якій виконали актриси Гленн Клоуз та Міла Куніс. Вони грають матір з донькою.
Читайте також"Ліга справедливості Зака Снайдера": як фільм оцінили критики та глядачіРолик опублікований на YouTube-каналі Movie Coverage.
Міла зіграла 31-річну Моллі, наркоманку з великим стажем. Вона перевтілилася до невпізнання. Виглядає виснаженою та втомленою.
Гру обох актрис високо відзначили критики - вперше картина була показана на фестивалі незалежного кіно «Санденс».
Гленн Клоуз та Міла Куніс / скріншот
Фільм «Чотири хороших днів»: трейлер
Фільм «Чотири хороших днів»: що відомо про картину
- Драма «Чотири хороших днів» заснована на реальних подіях.
- Прем'єра фільму запланована на Netflix 30 квітня 2021 року.
- За сюжетом Моллі відчайдушно намагається вхопитися за останній шанс на порятунок та звертається до матері.
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram