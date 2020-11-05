Артисти представили яскравий кліп.

Український співак MONATIK випустив новий яскравий кліп на пісню "ритмоLOVE".

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Разом з ним над кліпом працювали Lida Lee і NiNO. Режисером відео стала Таня Муиньо, а оператором - Микита Кузьменко.

У кліпі представили тренди цього сезону - роборука, інсталяція з світлодіодних астер, програмована стрічка-скакалка з led-матеріалів, гіпнотизуючі ефекти і лазери.

"РитмоLOVE" - це спосіб життя головних героїв відео. Той випадок, коли ти чуєш і відчуваєш ритм в кожному кроці, русі, шумі міста, в кожному звуці навколо і неможливо зупинитися. Різні покоління, різне бачення, різні особистості, але їх об'єднує одна суперсила - одне почуття... Ритму", - сказав Монатік.

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Автор: УНІАН