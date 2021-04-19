Крім головної премії, стрічка "Душа" отримала нагороди за кращі ефекти, анімацію, музичне оформлення і сценарій.

Мультфільм "Душа" режисерів Пітера Доктера і Кемпа Паеурса, знятий студією Pixar, отримав премію Annie Awards в номінації "Найкращий анімаційний фільм".

Про це повідомляється на сайті премія.

У цій номінації на перемогу також також претендували мультфільм від Pixar "Вперед", анімаційна робота від Netflix "Сім'я Віллоубі", а також проект DreamWorks Animation "Сімейка Крудсів: Нова ера".

Крім головної премії, "Душа" отримала нагороди за кращі ефекти, анімацію, музичне оформлення і сценарій.

Мультфільм "Душа": що про нього відомо

У лютому мультфільм "Душа" став володарем премії "Золотий глобус" в номінації "Найкращий анімаційний фільм", а в січні Американський інститут кіномистецтва (AFI) включив анімаційну картину "Душа" в список кращих фільмів і серіалів 2020 року.

Мультфільм "Душа" - це історія екзистенціальних пригод Нью-Йоркського джазмена Джо Гарднера і його душі. За сюжетом головний герой несподівано вмирає і потрапляє у потойбічний світ, де він стикається з філософськими питаннями про життя і його призначення.

З жовтня минулого року стрічка зібрала у світовому прокаті понад 117 мільйонів доларів.

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Автор: Олег Давигора