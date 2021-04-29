Проект створений за мотивами успішної української кінофраншизи "Скажене весілля".

FILM.UA Group, медіагрупа 1+1 media і Київстар ТВ працюють над створенням оригінального серіалу "Скажені сусіди".

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Серіал "Скажені сусіди" складатиметься з 24 епізодів тривалістю по 25 хвилин кожен. Як і раніше в кіновсесвіті "Скажене весілля", глядачів чекають вже знайомі персонажі і нові герої франшизи. Історія Василя Середюка та його родини буде присвячена "мирному часу": не в екстремальних умовах нескінченних весіль, а звичайному повсякденному житті. Однак, навряд чи це життя можна назвати спокійним: "Всіх людей створив Бог, і тільки сусідів - диявол!",- красномовний слоган проекту говорить сам за себе і обіцяє, що буде весело. Можливо, і не самому Середюку і його численним родичам і знайомим, але глядачам - точно.

Як зазначають автори проекту, в зацікавленості глядачів майбутнім серіалом немає сумнівів, адже кінотрилогію, що стала його основою, можна з повним правом назвати найуспішнішим українським кінопроектом останніх років.

Так, касові збори трьох частин "Скаженого весілля" в цілому склали понад 124 млн грн ($ 4660000) і майже 1,4 млн проданих квитків. Минулого року "Скажене весілля 2" стало єдиним вітчизняним фільмом, який потрапив у ТОП-5 пошукових запитів українців у Google. ТБ, кінопрокатні та діджитал-права на показ фільмів франшизи продані в десятки країн світу, включаючи Канаду, США, Польщу, країни Європи та Латинської Америки. А в Україні "Скажене весілля" стало найрейтинговішою стрічкою всіх фільмів, показаних на ТБ з 2009 року на всіх українських каналах.

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Автор: Діана Могилєвич