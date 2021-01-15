За словами глави Мінкульту, "навіть події фільму відбуваються в нашій країні".

На Netflix 15 січня вийшла стрічка Outside the Wire ("За дротами"). Це — перший оригінальний фільм стрімінгу, одразу доступний з українським дубляжем та субтитрами.

Читайте такожNetflix випустив прев'ю своїх фільмів 2021 року (відео)Стрічка озвучена студією дубляжу Postmodern Postproduction на замовлення Netflix.

"Озвучуванням займалася студія Postmodern Production. Наприкінці минулого року Postmodern разом із "Tak Treba Production" стали офіційними партнерами стрімінгу. Ось і бачимо перші результати", - написав у своєму Telegram міністр культури України Олександр Ткаченко.

Outside the Wire: сюжет фільму

Це американський науково-фантастичний фільм 2021 року режисера Мікаеля Хафстрема.

Картина розповідає про недалеке майбутнє, в якому пілот дрона разом з військовим андроїдом (Ентоні Макі) шукає у зоні військових дій зброю, яка загрожує всьому людству. Частково події відбуваються на території України, зазначає Vertigo.

Українська озвучка на Netflix: що відомо

Раніше на стрімінговому сервісі Netflix вийшов ще один фільм з повноцінним українським дубляжем. Йдеться про анімаційний фільм "Губка Боб: Втеча Губки".

До цього на Netflix вийшов ще один мультфільм з українським дубляжем "Барбі і чарівні Дельфіни" (2017 рік), а також два сезони мультсеріалу "Лего Ніндзяго".

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Автор: Ольга Робейко