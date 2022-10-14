На сервісі з'явилися не лише пов'язані з війною в Україні фільми, а й комедії.

Стрімінговий сервіс Netflix придбав права на показ українських фільмів. Всього в цьому пакеті фільмів опинилися 14 картин, сім з яких уже відомі.

Про це повідомляє The Village Україна.

Так, на сервісі з'явилися не лише пов'язані з війною в Україні фільми, а й комедії.

"Мої думки тихі" Антоніо Лукіча

"Захар Беркут" Ахтема Сеітаблаєва та Джона Вінна

"Зірки за обміном" Олексія Даруги

"Віддана" Христини Сиволап

"Фокстер і Макс" Анатолія Матешка

"Сторожова застава" Юрія Ковальова

"Поводир" Олеся Саніна

"Цієї осені ми уклали дійсно унікальну угоду та продали права на перегляд великого пакета українських фільмів на Netflix на території України. Це свідчить про те, що наші повні метри насправді потрібні глядачу, викликають зацікавленість та захоплення. Все це надихає і далі працювати на локальну та глобальну дистрибуцію українських фільмів та серіалів. Далі буде", – сказав Євген Драчов, директор Film.ua Distribution.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що на платформі Netflix слід очікувати стрічки "Скажене весілля", "Велика прогулянка" та "Найкращі вихідні", а в грудні вийде фільм "Снайпер. Білий ворон".

Також зазначалося, що з вересня 2022 року на платформі вже є три наших кінострічки - "Дике поле", "Бурштинові копи" та "Зустріч однокласників".

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