"Носоріг" - це фільм про кров, секс і мат.

На 12-му Одеському міжнародному кінофестивалі (ОМКФ) представлено фільм під назвою "Носоріг" відомого українського режисера Олега Сенцова.

Як передає кореспондент УНІАН, новий фільм Сенцова "Носоріг" був представлений поза конкурсом Work in Progress секції Film Industry Office. Також він відібраний до конкурсної програми "Горизонти" 78-го Венеціанського кінофестивалю.

На зустрічі з глядачами Сенцов сказав, що фестиваль - перший крок, важливий старт на шляху фільму до своєї аудиторії.

Читайте такожВ Одесі відкрився міжнародний кінофестиваль: відео"Якщо розповісти за допомогою трьох слів про мій фільм "Носоріг", то це фільм про кров, секс і мат. Багатьом таке кіно не "зайде", і я готовий до цього. Але робив цей фільм щиро. Це фільм про українських бандитів 1990-х років. Мої всі попередні фільми - драми. Мої нинішні і майбутні фільми - теж драми. Драма - це наше життя. Але в житті, крім цього повинен бути і гумор. І в хорошому кіно, навіть якщо це серйозна драма, має бути місце для гумору", - сказав режисер.

Він також зазначив, що творчість - це відображення внутрішнього світу. Треба дуже сильно внутрішньо розвиватися і тоді це буде відображатися в творчості, в діяльності.

"Тому красти інші ідеї, використовувати їх у своїх фільмах - так не працює... Вчуся кожен день: дивлячись кіно, аналізуючи свої фільми, я писав свої сценарії. Я постійно думаю про кіно...",- акцентував режисер.

За його словами, він добре знає, чого хоче від акторів. Тому поки не досягне цього, не каже: "Стоп". В результаті, часто доводиться робити багато дублів. "47 дублів для мене – реальність", - сказав він.

Український режисер і сценарист Олег Сенцов відомий глядачам за кількома фільмами, зокрема, "Номери", який він поставив за своєю однойменною п'єсою. Над картиною працював, перебуваючи в незаконному ув'язненні в російській колонії (п'єсу Сенцов передав продюсеру в листах з тюремного ув'язнення в Лефортово).

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Автор: Лариса Козова