Хореограф багато сезонів був незмінним суддею "Танців з зірками".

Під час прямого ефіру шоу "Танці з зірками" на каналі 1+1 "з’явився" легендарний хореограф Григорій Чапкіс, який помер у червні цього року.

Читайте такожУчасниця "Танців з зірками" несподівано залишила шоу (фото)Його "оживили" за допомогою новітніх технологій. Так, під час номера на паркет вийшли пари, які доводять, що "незалежно від віку, немає нічого неможливого". У чуттєвому танці закружляли й діти, і юнаки, й люди похилого віку.

У кінці номера на паркет "вийшов", пританцьовуючи, легендарний Григорій Чапкіс. Зал був зворушений, аплодисменти довго не стихали.

Смерть Григорія Чапкіса: що відомо

Відомий український хореограф помер 13 червня 2021 року. У столиці з ним попрощалися 16-го числа.

Уперше Чапкіса було госпіталізовано у грудні 2020 року з двосторонньою пневмонією. Згодом він знову потрапив до лікарні. Медики визнали його стан небезпечним та відправили до "Феофанії".

У лютому 2021 року Григорій потрапив до реанімації, у нього скувало спину й ноги.

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Автор: Ольга Робейко