Співачка випустила кліп на пісню "Горить".

Українська співачка Надя Дорофєєва вирішила піти в сольне плавання.

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Вона вже встигла записати новий трек "Горить", і випустила на нього кліп. На кадрах Надя постала у відвертих нарядах, які підкреслюють її сексуальність.

До презентації кліпу вона часто публікувала в Instagram фото, які були зроблені в процесі зйомок. Фанати з нетерпінням чекали, коли вже кліп можна буде подивитися. Не сумніваємося, що її перший трек стане хітом.

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Автор: Діана Могилєвич