Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під творчим псевдонімом NK, представила новий трек "Девочки рулят".
Відповідне аудіо опубліковано на YouTube-каналі артистки.Читайте такожЗухвала Надя Дорофєєва випустила нову пісню (аудіо)
"Цією піснею я хочу сказати всім дівчатам - ви круті! Ви неймовірні! Ви особливі! Ви красиві! Ви відривні й запальні! Наша з вами місія - йти по життю кайфуючи, насолоджуватися кожним моментом. Робити світ прекрасним і яскравим. Наповнювати його різноманітними емоціями, бути щасливими! Кохати та бути коханими", - написала Каменських на своїй сторінці в Instagram.
Настя додала, що ця пісня увійде в її новий альбом "Червоне вино", на який вже почався передзамовлення.
І вже зовсім скоро, 18 березня, у світ вийде відеоробота на пісню "Девочки рулят".
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