Поп-діва NK, що отримала визнання не тільки в Україні, але і в Латинській Америці, Туреччині і навіть Індії, і висхідна зірка - співак Вася Демчук, якого називають останнім романтиком TikTok, здивували фанатів несподіваною колаборацією.

Настя Каменських додала нову грань до авторського синглу Sorry Васі Демчука, сніппет якого набрав понад 250 тис.відео в TikTok за лічені дні і підкорив сотні тисяч слухачів музичних платформ.

Саме в TikTok співачка вперше почула невеликий відрізок треку і одразу ж перейнялася ним: "Мене миттєво зачепив голос Васі, дуже чуттєвий і проникливий. І хоча, на той момент, я не знала, чия це пісня, мені дуже захотілося не просто заспівати її, а додати в неї жіночу частину історії. Дізнавшись, хто її виконує, ми з Васею списалися і вже через кілька днів зустрілися на студії".

Зі свого боку Вася Демчук зазначив, що давно стежив за творчістю і захоплювався успіхами NK в Україні та за кордоном: "Вона - справжній професіонал, з унікальним голосом і приголомшливою харизмою. Круто, що у нас вийшло попрацювати разом. З першої ж спільної демки я зрозумів, що Настя не просто прожила цю пісню, а й додала в неї свій жіночий погляд, вклала свою душу".

Читайте такожBeyonce випустила саундтрек до спортивної драми з Віллом СмітомСпівак зізнався, що після виходу треку Sorry, він отримав повідомлення від багатьох відомих артистів з пропозицією зробити на нього фіт. Але сумнівався, чи варто записувати трек в дуеті, бо в його основі - дуже особиста історія. Але те як Настя відчула цю пісню і жіночний вайб, який вона привнесла в спільну версію треку - розвіяли будь-які сумніви.

Sorry 2 - це пісня про прощання з минулим. Про пристрасть, яка палала між закоханими так сильно, що могла їх спопелити. І про вміння відпускати, розлучатися без образ і гіркоти. Герої пісні не шукають винних, а дякують за все те світле, що було між ними.

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Автор: Діана Могилєвич