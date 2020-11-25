Співачка розсекретила шматочок своєї нової пісні.

Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram відео, на якому записує свою нову пісню.

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На кадрах Настя постала з хвостиком і у вільній футболці. Дівчина стоїть біля мікрофона і співає свій новий трек. А за пультом сидить її чоловік, репер Потап. Після виконання пісні пара прослухала її і Потап зазначив, що у нього пішли мурашки по шкірі.

"Кожен запис нової пісні для мене дуже сакральний і інтимний. Під час цього процесу ти немов оголюєш душу, переживаєш найщиріші і глибокі почуття, які хочеш зберегти і зберегти в своєму серці", - сказала Настя.

За її словами, пісня "Vibe" про найглибші відчуття, про жіночі переживання, коли кожна клітинка тіла розривається від щасливого і пристрасного кохання.

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Автор: Діана Могилєвич