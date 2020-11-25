Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram відео, на якому записує свою нову пісню.
Читайте такожНовий кліп Ані Лорак розкритикували в мережі (відео)
На кадрах Настя постала з хвостиком і у вільній футболці. Дівчина стоїть біля мікрофона і співає свій новий трек. А за пультом сидить її чоловік, репер Потап. Після виконання пісні пара прослухала її і Потап зазначив, що у нього пішли мурашки по шкірі.
"Кожен запис нової пісні для мене дуже сакральний і інтимний. Під час цього процесу ти немов оголюєш душу, переживаєш найщиріші і глибокі почуття, які хочеш зберегти і зберегти в своєму серці", - сказала Настя.
За її словами, пісня "Vibe" про найглибші відчуття, про жіночі переживання, коли кожна клітинка тіла розривається від щасливого і пристрасного кохання.
Інші новини УНІАН:
- Фронтвумен The Hardkiss випустила кліп про історію кохання з чоловіком
- У США оголосили номінантів на премію "Греммі-2021"
- Українські композитори створять першу за роки незалежності концертну увертюру (відео)
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram