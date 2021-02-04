Лауреатів оголосять 21 березня.

Гільдія сценаристів Америки (WGA) назвала номінантів на премію в телевізійних категоріях.

Читайте також"Мандалорець", "Борат-2": названо претендентів на премію "Золотий глобус"Як повідомляється на сайті Гільдії, лідером став серіал «Краще подзвоніть Солу», який отримав номінацію як «Кращий драматичний серіал» та відразу три згадки у категорії «Кращий епізод».

Також по три номінації в жанрі комедія («Кращий комедійний серіал», «Кращий новий серіал» та «Кращий епізод комедійного серіалу») отримали серіали «Тед Лассо» та «Велика».

Лауреатів премії WGA оголосять 21 березня 2021 року.

Номінанти на премію Гільдії сценаристів США: повний список

Кращий драматичний серіал

Краще подзвоніть Солу

Пацани

Корона

Мандалорець

Озарк

Кращий комедійний серіал

Стримай свій ентузіазм

Велика

Пен15 (4член)

Тед Лассо

Чим ми зайняті в тіні

Кращий новий серіал

Дейв

Бортпровідниця

Велика

Країна Лавкрафта

Тед Лассо

Кращий оригінальний сценарій

Брудний Джон (другий сезон)

Голлівуд

Місіс Америка

Безпека

Дядько Френк

Кращий адаптований сценарій

Бездоганний

Хмара

Птахи доброго господа

І всюди тліють пожежі

Хід королеви (Ферзевий гамбіт)

Кращий епізод мультсеріалу

Сімпсони - A Springfield Summer Christmas For Christmas

Сімпсони - Bart The Bad Guy

Сімпсони - I, Carumbus

Сімпсони - Three Dreams Denied

Закусочна Боба - Prank You for Being a Friend

Кінь БоДжек - Xerox of a Xerox

Кращий епізод драматичного серіалу

Краще подзвоніть Солу - Bad Choice Road

Озарк - Fire Pink

Краще телефонуйте Солу - JMM

Краще подзвоніть Солу - Something Unforgivable

Виховані вовками - Raised by Wolves

Ейфорія - Trouble Don't Last Always

Кращий епізод комедійного серіалу

Аквафіна: Нора з Квінса - Grandma & Chill

Велика - The Great

Проващай назавжди - It's not You, It's Me

Тед Лассо - Pilot

Грейс і Френкі - The Tank

Кайф з доставкою - Trick

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Автор: УНІАН