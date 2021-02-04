Гільдія сценаристів Америки (WGA) назвала номінантів на премію в телевізійних категоріях.
Читайте також"Мандалорець", "Борат-2": названо претендентів на премію "Золотий глобус"Як повідомляється на сайті Гільдії, лідером став серіал «Краще подзвоніть Солу», який отримав номінацію як «Кращий драматичний серіал» та відразу три згадки у категорії «Кращий епізод».
Також по три номінації в жанрі комедія («Кращий комедійний серіал», «Кращий новий серіал» та «Кращий епізод комедійного серіалу») отримали серіали «Тед Лассо» та «Велика».
Лауреатів премії WGA оголосять 21 березня 2021 року.
Номінанти на премію Гільдії сценаристів США: повний список
Кращий драматичний серіал
- Краще подзвоніть Солу
- Пацани
- Корона
- Мандалорець
- Озарк
Кращий комедійний серіал
- Стримай свій ентузіазм
- Велика
- Пен15 (4член)
- Тед Лассо
- Чим ми зайняті в тіні
Кращий новий серіал
- Дейв
- Бортпровідниця
- Велика
- Країна Лавкрафта
- Тед Лассо
Кращий оригінальний сценарій
- Брудний Джон (другий сезон)
- Голлівуд
- Місіс Америка
- Безпека
- Дядько Френк
Кращий адаптований сценарій
- Бездоганний
- Хмара
- Птахи доброго господа
- І всюди тліють пожежі
- Хід королеви (Ферзевий гамбіт)
Кращий епізод мультсеріалу
- Сімпсони - A Springfield Summer Christmas For Christmas
- Сімпсони - Bart The Bad Guy
- Сімпсони - I, Carumbus
- Сімпсони - Three Dreams Denied
- Закусочна Боба - Prank You for Being a Friend
- Кінь БоДжек - Xerox of a Xerox
Кращий епізод драматичного серіалу
- Краще подзвоніть Солу - Bad Choice Road
- Озарк - Fire Pink
- Краще телефонуйте Солу - JMM
- Краще подзвоніть Солу - Something Unforgivable
- Виховані вовками - Raised by Wolves
- Ейфорія - Trouble Don't Last Always
Кращий епізод комедійного серіалу
- Аквафіна: Нора з Квінса - Grandma & Chill
- Велика - The Great
- Проващай назавжди - It's not You, It's Me
- Тед Лассо - Pilot
- Грейс і Френкі - The Tank
- Кайф з доставкою - Trick
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram