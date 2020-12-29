Найбільш довгоочікувані прем'єри 2021 року в світі кіно.

2021 рік порадує любителів кіно багатьма гучними довгоочікуваними новинками, а також продовженнями відомих фільмів. У наступному році також відбудуться кілька прем'єр, які повинні були вийти у 2020 році, але були відкладені через пандемію коронавірусу. Деякі картини з цього списку також можуть бути перенесені через пандемію.

Вавилон (Babylon), 25 грудня 2021 року

Драма Дем'єна Шазелла ("Одержимість", "Ла-Ла Ленд", "Перша людина") розповідає про золоту епоху Голлівуду і переходу від "німого кіно" до звукового. Головні ролі у фільмі зіграють чарівна Емма Стоун і харизматичний Бред Пітт. Герої повинні вижити і влаштуватися своє життя в новій індустріальній епосі.

Мавританець (the Mauritanian), 16 лютого 2021 року

Шотландський режисер Кевін Макдональд представить драматичний фільм, заснований на реальних подіях. Кінокритики пророкують фільму номінацію на "Оскар" за драматичне напруження і зоряний акторський склад. Фільм оповідає про Мохаммеда Ульд Слахі, який отримав термін в 14 років в'язниці за теракт і міститься в жахливих умовах у в'язниці Гуантанамо. Після виходу на свободу він публікує свої тюремні записи - щоденник Гуантанамо, який став бестселером в Америці. Головні ролі у фільмі виконали Бенедикт Камбербетч, Джоді Фостер, Шейлін Вудлі та ін.

Загін самогубців: Місія навиліт (The Suicide Squad 2), 6 серпня 2021

Перша частина супергеройського фільму "Загону самогубців" мала великий успіх серед глядачів, хоч і неоднозначно оцінена критиками. У продовженні ми побачимо старих і знайомих героїв. Подробиць про сюжет картини поки немає, але він обіцяє бути веселим і цікавим.

Райя і останній дракон (Raya and The Last Dragon), 5 березня 2021

Навесні студія Disney представить черговий сімейний мультфільм в 3D, який сподобається і дітям, і дорослим. У драконячій землі Кумандра живе народ, який водив дружбу з драконами. Люди і дракони жили в гармонії, поки її не порушили злі монстри Друуни. Щоб врятувати людство дракони принесли себе в жертву. Один дракон залишився, щоб убити монстрів, а допоможе йому безстрашний воїн - дівчинка Райя.

Не час вмирати (No Time To Die), 2 квітня 2021

Цей шпигунський бойовик - двадцять п'ята картина в серії фільмів про Джеймса Бонда. Головну роль Бонда виконає Деніель Крейг. У фільмі з'являться старі актори з минулих частин бондіани, а роль головного лиходія дістанеться зірці серіалу "Містер Робот" Рамі Малеку. Саундтрек до фільму написаний Біллі Айліш. За сюжетом Бонд буде шукати зниклого вченого і зіткнеться з небезпечним ворогом, що володіє новими технологіями.

Bios, 16 квітня 2021

Читайте такожСтудія Sony оголосила про закінчення зйомок перезапуску "Обителі зла"Науково-фантастичну драму з Томом Хенксом у головній ролі зняв режисер Мігель Сапочник, відомий по своїй роботі в серіалі "Гра престолів". Головний герой картини - один з останній людей на Землі, які вижили після апокаліпсису. Невиліковно хворий герой Хенкса створює робота на ім'я Bios, щоб він подбав про його собаку після смерті чоловіка. Разом з роботом Хенкс відправляється в подорож.

Чорна вдова (Black Widow), 7 травня 2021

Супергеройський фільм від студії Marvel розповідає історію Чорної Вдови - однієї з головних героїнь картини "Перший месник: Протистояння". Дії фільму відбуваються після подій в "Месниках". Колишня шпигунка Наташа Романофф, зіграна Скарлет Йоханссон, намагається впоратися зі своїм минулим і потрапляє в небезпечну змову.

Форсаж 9 (Fast and Furious 9), 28 травня 2021 року

Блокбастер відомої серії фільмів повинен був вийти в кіно у 2020 році, але прем'єра була відкладена через пандемію. Головні ролі в картині виконають улюбленці минулих фільмів Він Дизель і Мішель Родрігес. Роль головного лиходія дісталася відомому американському рестлеру Джону Сіна. Головний герой Домінік Торетто проживає спокійне життя з дружиною і позашлюбним сином. Йому хоче помститися кібертерорист Сайфер і наймає для цього професійного найманця Джейкоба, який є братом Домініка.

Лука (Luca), 18 червня 2021

Анімаційний фільм студії Pixar ризикує стати головним хітом року серед мультфільмів. Як і в інших роботах студії, Pixar має намір зняти кіно для будь-якого віку. Дії картини відбуваються в приморському містечку в італійській Рив'єрі. Головний герой Лука насолоджується веселим відпочинком зі своїм приятелем. Але хлопчик не знає, що його друг насправді є монстром з морських глибин.

Дюна (Dune), 11 жовтня 2021

Фільм є другою екранізацією однойменного роману Френка Герберта. Перша версія від Девіда Лінча 1984 року провалилася в прокаті. Головні ролі виконали Тімоті Шаламе, Зендая, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Джордж Бролін. Події фільму відбуваються в далекому майбутньому на пустельній планеті, де добувають рідкісну і цінну речовину, що підвищує розумові здібності і продовжує життя. Володіння речовиною гарантує панування у Всесвіті.

Місія нездійсненна 7 (Mission: Impossible 7), 19 листопада 2021

Зйомки довгоочікуваного пригодницького бойовика кілька разів переривалися через пандемію коронавірусу. Режисером картини став Крістофер Маккуоррі, а головну роль виконає Том Круз. Також до своїх ролей повернуться зірки минулих частин Вінг Реймс, Генрі Черні, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон і Ванесса Кірбі. Подробиць сюжету поки немає, але відомо, що дії картини будуть відбуватися після фіналу минулої частини.

Матриця 4 (The Matrix 4), 22 грудня 2021 року

Наступного року фанати "Матриці" зможуть побачити довгоочікуване продовження улюбленої трилогії. Головні ролі фільму знову дістануться Кіану Рівзу і Керрі-Енн Мосс, а режисером, як і раніше, буде Лана Вачовскі. Відомо, що картина буде значною мірою присвячена темі кохання, а також покаже стане протистояння головних героїв з комп'ютерною програмою "Матриця", яка встановила контроль над землею.

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Автор: Катерина Пулатова