Першою учасницею нового сезону "Танців з зірками" стане співачка і молода мама Джамала.

Телеканал 1 + 1 працює над новим п'ятим сезоном головного танцювального шоу країни «Танці з зірками». Вже зовсім скоро свято краси і танцю повернеться на телеекрани. Творці шоу інтригують, що занурять глядача в атмосферу величного балу, а також здивують новими постановками і яскравими зоряними перевтіленнями.

Читайте також"Танцюємо читу-дріту!": Вєрка Сердючка запалила перед величезним натовпом на Atlas Weekend (фото)Сьогодні розпочався традиційний # танціззіркаміchallenge-щорічний зірковий челендж, за допомогою якого учасники нового сезону передаватимуть танцювальний виклик один одному із запрошенням взяти участь у шоу.

Так, стало відомо, що першою учасницею нового сезону «Танців з зірками» стане співачка і молода мама Джамала. Про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram, запустивши #танціззіркаміchallenge. У відео співачка в яскравому костюмі станцювала запальні рухи вдома, в гримерці, в машині і перед сценою. Артистка передала виклик співакові Фаготу. Чи прийме він естафету і чи вийде на головний танцювальний паркет країни, стане відомо вже скоро.

"Цей рік для мене - новий етап, повний експериментів і випробувань. У ньому стільки всього, що я ніколи не робила раніше! Я ніколи не танцювала професійно, не займалася з тренером. Хоча ті, хто був на моїх концертах, підтвердять - я обожнюю висловлювати свої слова, музику рухами. Я танцюю кожну свою емоцію руками, ногами, як вмію, як мені підказує тіло. Але у мене буде шанс навчитися, вивести танцювальні скіли на новий рівень, адже я-учасниця нового сезону шоу «Танці з зірками» на телеканалі 1+1. Звичайно, будуть злети і падіння. Але буду дуже чекати, що Ви мене підтримаєте у всіх моїх проявах. До зустрічі на танцях«, - прокоментувала Джамала свою участь в»Танцях з зірками".

Хто із зірок сяде в суддівські крісла в новому сезоні, поки тримається в таємниці. Нагадаємо, нещодавно телеканал 1 + 1 провів відкритий кастинг танцюристів. Більше 350 танцюристів подали заявки для участі в Зоряному шоу країни. І лише 70 досвідчених танцюристів потрапили на кастинг, який проводили креативний продюсер шоу Олена Коляденко та хореограф Олена Шоптенко. Хто з танцівників вийде на паркет «Танців з зірками» - глядачі дізнаються скоро.

Над п'ятим сезоном танцювального шоу» Танці з зірками " працює продакшн BIG ENTERTAINMENT SHOWS під керівництвом продюсера Володимира Завадюка. Переможцями минулого року стали пари: Санта Дімопулос і Макс Леонов, а також Юлія Саніна і Дмитро Жук.

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Автор: Ольга Броскова