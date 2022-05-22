Завжди потрібно знаходити час для перегляду хороших серіалів.

У вихідні завжди є бажання подивитися хороші серіали, від яких просто неможливо відірватися. Пропонуємо вашій увазі топ-5 комедійних серіалів для класного настрою.

"Силіконова долина"

Юні обдарування, яким потрібен спонсор, знаходять мільйонера. Він селить їх у своєму розкішному будинку, повністю облаштованому за новітніми технологіями. Там вони будуть проводити наукову діяльність і 10% від прибутку віддавати мільйонерові. Але одного разу вони захочуть більшого.

"Бруклін 9-9"

У центрі сюжету опинився детектив Джейк. Він працює в поліції і якісно виконує свої обов'язки. Але часом він впадає в дитинство, що дратує його колег і друзів.

"Фатальні помилки Тодда Маргарета"

Головний герой втомився від повсякденності і від хиткого фінансового становища. Одного разу доля дає йому шанс змінити своє життя. Він повинен відправитися в Лондон і за 5 днів продати велику партію підозрілих корейських енергетичних напоїв. Якщо він не зможе впоратися з покладеною місією, то позбудеться роботи.

"Дикі"

Це український серіал від студії "Квартал 95". У ньому ви побачите багато життєвих історій, які точно не залишать вас байдужими. А на які експерименти і виклики пішли актори... Серіал точно підніме вам настрій.

"Яжебать"

Сюжет ситкому побудований навколо молодої сім'ї, члени якої нещодавно стали щасливими батьками. Проблема тільки в тому, що в сім'ї зараз росте дві дитини - не тільки новонароджений малюк, але і його не дуже серйозний тато. Дружина головного героя вирішує влаштувати йому перевірку на міцність - дівчина заявляє, що їй набридло сидіти в декреті і вона сумує за роботою. В результаті молодий батько бере на себе всі обов'язки по догляду за дитиною.

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