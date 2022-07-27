Якщо ви давно шукали хороший турецький серіал про кохання, тоді ця добірка спеціально для вас.

У мережі наробив шуму романтичний турецький серіал "Постукай в мої двері". Цей серіал настільки сподобався глядачам, що пошуковий запит "схожі серіали" різко збільшився.

Отже, топ-5 найкращих турецьких серіалів про кохання.

"Постукай в мої двері"

У головній ролі молода дівчина Еда Йилдиз мріє виїхати до Італії, щоб вчитися на ландшафтного архітектора. Але її мрія може рухнути через те, що місцеве архітектурне бюро Art Life помилково скасувало стипендії для талановитих студентів. На випускному вона зустрічає директора цієї компанії Серкана Болата, і сковує себе з ним наручниками. Зняти наручники виявилося не так просто, тому Серкан змушений взяти Еду з собою на бізнес-зустріч, де зустрічає свою колишню Селін, яка одразу після розставання заявила, що виходить заміж за іншого. Тоді бізнесмен пропонує Еді угоду: вона два місяці прикидається його дівчиною, щоб позлити Селін, а він оплачує її навчання в Італії.

"Чорне кохання"

Ця історія про хлопця і дівчину, які не мають нічого спільного, адже вони походять з різних верств суспільства, мають несхоже коло спілкування. Однак це не заважає виникнути коханню в серцях головних героїв. Їх перша зустріч була випадковою, але змінила життя обох. Однак багатство і бідність, в яких живуть головні герої занадто далекі один від одного. До того ж проти союзу закоханих виступають їхні батьки і друзі. Чим закінчиться ця історія - дивіться.

"Величне століття"

Серіал розповідає про найбільш помітні події правління султана і про його взаємини з наложницею слов'янського походження Олександрою, яка прийняла іслам і отримала ім'я Хюррем. Олександра була полонена кримськими татарами в її рідному місті і в 1520 році була переправлена в Стамбул, де опинилася в палаці молодого султана Сулеймана. Ставши улюбленою наложницею, а пізніше дружиною султана, Хюррем нейтралізує всіх, хто може перешкодити в реалізації її амбіцій в султанаті.

"Вітряний"

Події серіалу розгортаються навколо двох могутніх сімей - Асланбей і Шадоглу. Молодого Мірана з родини Асланбей протягом 27 років ростили з думками про помсту. А Рейян з сім'ї Шадоглу, добродушна дівчина, яка вірить в кохання. Одного разу їх шляхи перетинаються, і вони закохуються один в одного. Але вона - дочка його ворога, якому він поклявся помститися.

"Азізе"

Мелек втратила свою сім'ю через альфанців. Нарешті, що не менш важливо, молода і красива жінка, яка залишається зі своїм братом Йігітом, перетворюється на святу, яка хоче помститися, коли сім'я Альфана торкається її. Однак є одна річ, яку вона не бере до уваги - кохання.

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