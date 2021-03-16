Прем'єра серіалу запланована на 26 березня.

Netflix випустить нову інтерпретацію пригод Шерлока Холмса.

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Згідно з сюжетом серіалу "Нерегулярні частини", група підлітків зіткнеться з надприродними силами. Також їм доведеться допомогти Холмсу і доктору Ватсону розкрити кілька справ.

"Дія "Нерегулярних частин" відбувається у вікторіанському Лондоні. Історія розповість про банду вуличних підлітків, які допомагають у розкритті кількох справ доктору Ватсону і його таємничому діловому партнеру, невловимому Шерлоку Холмсу. Злочини набувають жахливого надприродного відтінку, і незабаром з'ясовується, що підліткам доведеться зіткнутися з темними силами, щоб врятувати не тільки Лондон, але і весь світ", - йдеться в синопсисі.

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Автор: Діана Могилєвич