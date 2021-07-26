Головні ролі в картині виконають Наталі Еммануель, Гуз Хан і Рубі О.Фі.

Стрімінгова платформа Netflix опублікувала перший тизер-трейлер приквелу травневої "Армії мерців" Зака Снайдера, кримінальної хоррор-комедії"армія злодіїв".

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Згідно з сюжетом, до Дітера звертається незнайомка на ім'я Гвендолін. Вона пропонує йому угоду. Поки увага всього світу прикута до епідемії зомбі-вірусу в США, вона кличе його приєднатися до команди, яка здійснить грандіозне пограбування в Європі.

Головні ролі в картині виконають Наталі Еммануель, Гуз Хан і Рубі О.Фі.

Раніше з'явився трейлер додаткового сезону "Декстера" і його назва.

Автор: Ольга Броскова