Головна новинка полягая тому, що в школі "Невермор" зʼявиться новий директор.

Стримінговий сервіс Netflix показав новий тизер другого сезону популярного комедійного хорор-серіалу "Венздей" і нарешті розкрив дати премʼєри: перша частина вийде 6 серпня, друга - 3 вересня 2025 року.

"Академія "Невермор" радо вітає всіх ізгоїв - вовкулак, вампірів, сирен, горгон, давінчі й усіх інших. Відвідуйте академію "Невермор" разом із Венздей Аддамс", - йдеться в описі до трейлеру.

Варто зазначити, що головна новинка полягая тому, що в школі "Невермор" зʼявиться новий директор, якого зіграв Стів Бушемі. Цікаво, що його персонаж Баррі Дорт різко критикує попереднє керівництво і обіцяє повне перезавантаження школи.

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"Минулого року цей заклад зазнав удару через мою попередницю, Ларису Вімс. Її огидна відданість нормальності була катастрофою. Я із задоволенням виправлю її помилки. Цього року планую повернути академії колишню славу та запросити нову хвилю молодих вигнанців", - заявляє Дорт.

Очевидно, що атмосфера в "Неверморі" явно зміниться.

У тизері знову зʼявилася Венздей у виконанні Дженни Ортеги, а також знайомі персонажки - Бʼянка та Енід, які розповідають про нові правила у школі монстрів.

Серіал "Венздей" - останні новини

Раніше Netflix показав перші шість хвилин другого сезону серіалу. В опублікованому ролику було показано, що головна героїня продовжує свої розлідування та вирішила попрямувати самотужки до маніяка. Проте він зміг її спіймати та зав'язати, але Вендзей знаходить методи, як його перехитрити та покарати за всі злочини.

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