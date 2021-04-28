Стрімінгова платформа Netflix опублікувала трейлер з усіма фільмами, які вийдуть вже цього літа.
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Зазначається, що нові фільми та мультфільми виходитимуть щотижня.
Серед новинок будуть "Армія мерців" Зака Снайдера, "Останній найманець" з Жаном-Клодом Ван Даммом, "Малятко" з Джейсоном Момоа, "Побачене і почуте" з Амандою Сейфрід, "Кисень" з Мелані Лоран, трилери "Жінка у вікні" з Емі Адамс і "Крижаний дріфт" з Ліамом Нісоном, а також мультфільми "Мітчелли проти машин", "Віво", "Мисливці на тролів: повстання титанів".
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