Серіал вийде 24 вересня на Netflix / скріншот YouTube
Стрімінгова платформа Netflix представила трейлер хоррор-серіалу "Опівнічна Меса".
Цей серіал - це оригінальна історія, яка покаже глядачам не привидів, а жахи більш "людського" походження. І їх початок буде пов'язаний з прибуттям на острів таємничого молодого священника. Церковні справи близькі режисерові Майклу Фленагану: він в дитинстві був служкою при вівтарі.
Головні ролі в серіалі, який вийде 24 вересня 2021 року, зіграють Хеміш Лінгклейтер, Зак Гілфорд, Кейт Сігел, Крістал Балінг та інші.
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