Серіал Майкла Фленегана обіцяє бути дуже вражаючим.

Стрімінгова платформа Netflix представила трейлер хоррор-серіалу "Опівнічна Меса".

Цей серіал - це оригінальна історія, яка покаже глядачам не привидів, а жахи більш "людського" походження. І їх початок буде пов'язаний з прибуттям на острів таємничого молодого священника. Церковні справи близькі режисерові Майклу Фленагану: він в дитинстві був служкою при вівтарі.

Головні ролі в серіалі, який вийде 24 вересня 2021 року, зіграють Хеміш Лінгклейтер, Зак Гілфорд, Кейт Сігел, Крістал Балінг та інші.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич